عطاف يلتقي بنيويورك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، وهذا على هامش مشاركته في أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن.

,أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن اللقاء شكّل فرصة لاستعراض آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان الصهيوني الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. كما تطرق الطرفان إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف هذا العدوان والتكفل بتداعياته الانسانية عبر السماح بإغاثة الأشقاء الفلسطينيين دون قيود أو شروط.

في هذا الاطار، ، يضيف البيان، جدد الوزير رياض المالكي التعبير عن تقدير فلسطين قيادة وحكومة وشعبا للدعم الثابت واللامشروط الذي ما فتأت تقدمه الجزائر للقضية الفلسطينية، مثمناً في ذات السياق المساعدات الانسانية الاستعجالية التي بادرت الجزائر بتقديمها للتخفيف من وطأة الحصار الشامل والجائر المفروض على أهالي قطاع غزة.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...