عطاف يلتقي العديد من نظرائه المشاركين في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز

عطاف يلتقي العديد من نظرائه المشاركين في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، بالعاصمة الأوغندية، كمبالا، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول المشاركة.

في هذا الاطار، وخلال اللّقاء المطول الذي جمعه بنظيره الأوغندي، حاجي أبوبكر أدونغو، هنأ الوزير أحمد عطاف جمهورية أوغندا، على توليها رئاسة حركة عدم الانحياز بمناسبة انعقاد هذه القمة، وتطرق مع محادثه إلى التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية-الأوغندية وسبل تعزيز هذه الحركية الإيجابية، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

كما التقى أحمد عطاف، حسب ذات المصدر، مع وزيري خارجية كل من تشاد، محمد صالح النظيف، وليبيا، طاهر الباعور، حيث كان هذان اللقاءان فرصة للتشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

ومن جانب آخر، عقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية اجتماعات منفصلة مع كل من وزير خارجية باكستان، جليل عباس الجيلاني، ومع وزير خارجية أنغولا، تيتي أنطونيو، وكذا مع وزير خارجية سريلانكا، علي صبري، يضيف المصدر ذاته.

كما تم خلال هذه الإجتماعات، إستعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بهذه الدول، إلى جانب القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

شرف الدين عبد النور

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