عطاف يعود إلى المنامة لتمثيل رئيس الجمهورية في الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

عطاف يعود إلى المنامة لتمثيل رئيس الجمهورية في الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

عاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، إلى المنامة، عاصمة مملكة البحرين، للمشاركة بصفته ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، في الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك بعد أداء مهمته بسلطنة عمان، كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى السلطان هيثم بن طارق.

و حظي الوزير عطاف، لدى وصوله لمطار المنامة، باستقبال خاص، من قبل المراسم الملكية البحرينية.

ويتنظر أن تتمحور أشغال القمة العربية بالمنامة، حول أهم القضايا والمسائل التي تعني الأمن القومي العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الجهود الرامية لتعزيز وتطوير العمل العربي المشترك، في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الإطار، سيلقي أحمد عطاف، كلمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الموجهة لأشغال القمة.

شرف الدين عبد النور