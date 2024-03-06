عطاف يعرض مساعي الجزائر بمجلس الأمن لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

6 مارس، 2024

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بالقاهرة، في إطار مشاركته في أشغال الدورة (161) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لقاءً ثنائيا مع الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط.

و شكّل اللّقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة لاستعراض أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية.

و أطلع الوزير أحمد عطاف، في هذا السياق، الأمين العام أحمد أبو الغيط، على الجهود والمساعي التي تبذلها الجزائر من موقعها بمجلس الأمن، في سبيل إقرار وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

شرف الدين عبد النور

6 مارس، 2024

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