عطاف يشارك في مراسيم تأبين الفقيد المجاهد الحاج قوديح الهواري

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في مراسيم تأبين الفقيد المجاهد الحاج قوديح الهواري، الذي اشتغل ببعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة ابتداءا من سنة 1958، وذاك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك

وللتذكير، فقد اشتغل الفقيد مع البعثة الأولى لجبهة التحرير الوطني لدى الأمم المتحدة والتي كان ينشطها المرحومون حسين آيت أحمد ومحمد يزيد وعبد القادر شندرلي.

وواصل عطاءه مع البعثة الجزائرية بعد استقلال الجزائر وذلك من سنة 1962 إلى غاية مطلع العشرية الفارطة.

وفي إطار مشاركته في مراسيم التأبين، قدم الوزير أحمد عطاف تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد، مترحما على روحه الطاهرة وراجيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه.

تجدر الإشارة، الى أن مراسيم التأبين قد تمت قبيل نقل جثمان الفقيد المجاهد من نيويورك إلى وهران أين سيوارى الثرى.

رمزي أحمد توميات

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