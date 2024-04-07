عطاف يشارك في مراسم إحياء الذكرى 30 لمجازر الإبادة الجماعية برواندا

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة الرواندية كيغالي، ممثلاً لرئيس الجمهورية، في مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاما على الإبادة الجماعية التي شهدتها جمهورية رواندا عام 1994.

و عرفت هذه التظاهرة، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، مشاركة رفيعة المستوى من داخل القارة الأفريقية وخارجها، تعبيراً عن التضامن مع جمهورية رواندا التي أعادت بناء نفسها بعد هذا الفصل التاريخي الأليم الذي راح ضحيته أكثر من مليون رواندي من عرقية التوتسي.

فيما تركّزت مختلف النشاطات التي تم تنظيمها في هذا الإطار، حسب ذات المصدر، على محاكاة الجرائم البشعة التي تعرض لها الشعب الرواندي وسط صمت دولي وغياب أي مبادرة من شأنها إيقاف حمام الدم والاستجابة لاستغاثات المستضعفين.

وقد كانت مشاركة الوزير أحمد عطاف فرصة لتجديد تضامن الجزائر الدائم مع جمهورية رواندا، مع التأكيد على ضرورة إعلاء الدروس المستقاة من التجربة الأليمة التي مر بها هذا البلد في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يقودها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما كانت للوزير عطاف، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه على هامش مراسم هذه التظاهرة، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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