عطاف يشارك في افتتاح أشغال الدورة العادية 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

14 فبراير، 2024
شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، صبيحة اليوم، بمقر الاتحاد الإفريقي، بأديس أبابا (إثيوبيا)، في افتتاح أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
وتندرج هذه الأشغال حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، في إطار التحضير لانعقاد الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقررة يومي 17 و18 فبراير الجاري، تحت شعار “تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين”.
و سلّطت الكلمات الافتتاحية لدورة المجلس التنفيذي الضوء على العديد من المسائل المدرجة على جدول الأعمال والمرتبطة بتعزيز السلم والاستقرار ودعم التنمية والاندماج والتكامل بالقارة الإفريقية، على غرار دعم وترقية التعليم، تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مسار الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الإفريقي، تفعيل صندوق السلم، مكافحة الإرهاب، انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، وكذا استراتيجية الشراكات مع الدول والتكتلات الأخرى.

سهام قريمش

14 فبراير، 2024

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