عطاف يشارك في أشغال الإجتماع الوزاري التحضيري للقمة 19 لحركة عدم الانحياز بأوغندا

17 يناير، 2024

شارك اليوم الأربعاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في أشغال الإجتماع الوزاري التحضيري للقمة 19 بحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

وأكد عطاف في كلمته أن الجزائر تتطلع لهذه القمة بتحقيق إنطلاقة تضفي زخما جديدا على القيم والمبادئ التي قامت عليها من أجلها حركة عدم الإنحياز.

وشدد ذات المتحدث على أن الجزائر تلتزم بالمساهمة بكل جدية ومسؤولية في تحقيق هذه الإنطلاقة والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح الحركة وترقية أهدافها ومبادراتها

كما أكد وزير الخارجية على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة يمكن وصفها على أنها الأخطر والأدق في تاريخها.

رمزي أحمد توميات

17 يناير، 2024

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