عطاف يستقبل وزير خارجية الجمهورية الصحراوية

19 أكتوبر، 2023

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، بمقر الوزارة، وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سيداتي.

و خصص اللقاء حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، لاستعراض وتقييم نتائج أشغال “اللجنة السياسية وإنهاء الاستعمار” التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تناولت في دورتها الأخيرة قضية الصحراء الغربية المدرجة على جدول أعمالها منذ عام 1963 باعتبارها مسألة تصفية استعمار.

في هذا الإطار، نوّه الطرفان على وجه الخصوص باعتماد هذه اللجنة الأممية قراراً توافقياً يعيد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية، ويجدد التشديد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

19 أكتوبر، 2023

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