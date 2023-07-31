عطاف يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا الاتحادية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا الاتحادية، سترجومينا تاكس، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما افاد بيان للخارجية.

وخلال هذا اللقاء الذي يأتي عشية انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين التي سيترأسها مناصفة الوزير أحمد عطاف مع نظيرته التنزانية سترجومينا تاكس، استعرض رئيسا دبلوماسية البلدين عديد القضايا المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-التنزانية وكذا بمستجدات الأوضاع على الصعيدين القاري والدولي يضيف البيان.

في هذا الإطار، تطرق الطرفان على وجه الخصوص إلى تطورات الأزمة في النيجر وكذا مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا ومالي ومنطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة، إلى جانب قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. كما تناولا تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية على افريقيا، لاسيما فيما يتعلق بتهديد الأمن الغذائي والطاقوي لدول القارة يختم البيان.

ش.ن

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