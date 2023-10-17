عطاف يستقبل نظيره من مملكة السويد

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صباح اليوم، نظيره من مملكة السويد، توبياس بيلستروم، وذلك قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا الذي تحتضنه الجزائر.

وأفاد بيان للخارجية أن المحادثات شملت علاقات التعاون بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف كشريكين ملتزمين بالقيم والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق، أكد الطرفان على الحاجة الملحة للاحتكام إلى الشرعية الدولية وإلى قواعد القانون الدولي في التعامل مع الأوضاع المتأزمة إقليميًا ودوليًا، لاسيما القضية الفلسطينية، الأزمة في أوكرانيا، قضية الصحراء الغربية، إلى جانب غيرها من الأزمات والتوترات التي تهدد السلم والأمن وتعيق جهود التنمية الاقتصادية.

وعلى الصعيد الثنائي، تطرق الوزيران إلى عدد من الملفات الاقتصادية، وإلى سبل تعزيز علاقات التشاور السياسي وتكثيف تبادل الزيارات البينية على أعلى مستوى, يضيف البيان..

ش.ن

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