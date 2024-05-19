عطاف يستقبل نظيرته من جمهورية إفريقيا الوسطى

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح عطاف، في كلمة له، عقب محادثات جمعتهما، أن هذه الاخيرة، شكّلت فرصة لاستعراض مقومات وركائز التعاون والتفاهم، “التي لا بد من إحيائها وتدعيمها، للمضي قدما في تحقيق أهدافنا المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف”، يضيف الوزير.

شرف الدين عبد النور