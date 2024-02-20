عطاف يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازخستان

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازخستان ، عليباك باكاييف، الذي يزور الجزائر في إطار انعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الطرفين نوّها بالزخم الذي تشهده العلاقات بين الجزائر وكازاخستان بفضل قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فتح سفارة جزائرية بأستانا سنة 2022 وثمنّا عزم السلطات الكازاخستانية على فتح سفارة بالجزائر في المُستقبل القريب.

كما سمح اللقاء ببحث سبل ترقية التعاون بين البلدين وتوسيع مجالاته بما يتماشى مع إمكانيات الطرفين، لاسيما من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإنشاء لجنة ثنائية مشتركة وإثراء الإطار القانوني البيني، يختم بيان الخارجية.

ش.ن

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