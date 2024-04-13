عطاف يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي المكلف بالشرق الأوسط وافريقيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أنّ هذه الزيارة التي يقوم بها بوغدانوف إلى الجزائر تندرج في إطار انعقاد المباحثات السياسية الدورية بين البلدين والتي تجمعه مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان.

وقد شكلت المحادثات التي تمّت اليوم فرصة لاستعراض علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وروسيا، وسبل تعزيزها وتوسيعها أكثر بما يستجيب لتطلعات البلدين الصديقين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر والرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، يضيف البيان.

ش.ن