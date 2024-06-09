عطاف يستقبل كاتبة الدولة المكلفة بالهيئات الدولية بجمهورية غينيا الاستوائية

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، اليوم، كاتبة الدولة المكلفة بالهيئات الدولية بجمهورية غينيا الاستوائية، ماري كروز ايفونا أندام، التي تزور الجزائر، في إطار المشاركة في الدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الافريقي المعنية باصلاح مجلس الأمن، المقررة يوم غد الإثنين.

و شكّل اللقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة للتنسيق والتشاور، بخصوص جدول أعمال اجتماع لجنة العشرة، فضلا عن تبادل الرؤى والتحاليل، بخصوص أهم القضايا المطروحة على الساحة الافريقية، في أفق الاستحقاقات القارية المقبلة.

شرف الدين عبد النور