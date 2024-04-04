عطاف يستقبل عددا من أفراد عائلات المواطنين الجزائريين المُتواجدين بقطاع غزة

4 أبريل، 2024

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، عددا من أفراد عائلات المواطنين الجزائريين المُتواجدين بقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

و خُصّص اللّقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، لاستعراض المساعي والجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية بهدف التمكن من تجاوز العراقيل والصعوبات التي تعترض مسار إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بقطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي هذا الإطار، أكّد الوزير أحمد عطاف، أن الدولة الجزائرية لن تدّخر جهداً في سبيل حماية مواطنيها أينما كانوا وحيثما وجدوا، مثلما أثبتت ذلك على الدوام عبر عمليات الإجلاء إلى أرض الوطن التي تكفلت بها الجزائر في السنوات الأخيرة.

شرف الدين عبد النور

4 أبريل، 2024

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