عطاف يستقبل سفيرة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بالجزائر

22 أكتوبر، 2023

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بالجزائر، عائشة محمد غاربا، بمناسبة انتهاء مهاما سفيرة لبلادها بالجزائر، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وخلال اللقاء، أثنى الوزير أحمد عطاف، على الجهود التي بذلتها السفيرة غاربا خلال فترة عملها، مثمناً ما قدمته من إسهامات في سبيل تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر ونيجيريا والارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة.

كما أشاد عطاف بالمستوى المتقدم التي وصلت إليه العلاقات الجزائرية-النيجيرية في مختلف المجالات والتي تعكسها وتيرة تبادل الزيارات الرسمية، ومستوى التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

22 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني رهن الحبس المؤقّت

13 يوليو، 2021

 السياحة الصحراوية: توافد نحو 37 ألف سائح على الساورة ببشار

2 فبراير، 2023

قوات البوليساريو تشن هجمات نوعية ضد تخندقات العدو بمناطق متفرقة

27 يونيو، 2022

قوات البوليساريو تواصل هجماتها ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي

21 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: