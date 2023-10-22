عطاف يستقبل سفيرة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بالجزائر

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بالجزائر، عائشة محمد غاربا، بمناسبة انتهاء مهاما سفيرة لبلادها بالجزائر، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وخلال اللقاء، أثنى الوزير أحمد عطاف، على الجهود التي بذلتها السفيرة غاربا خلال فترة عملها، مثمناً ما قدمته من إسهامات في سبيل تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر ونيجيريا والارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة.

كما أشاد عطاف بالمستوى المتقدم التي وصلت إليه العلاقات الجزائرية-النيجيرية في مختلف المجالات والتي تعكسها وتيرة تبادل الزيارات الرسمية، ومستوى التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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