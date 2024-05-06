عطاف يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو، يزودور امفوبا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

و شكّل اللقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة لاستعراض واقع علاقات الأخوة والتعاون، التي تربط بين الجزائر وجمهورية الكونغو، وآفاق توطيدها أكثر، لاسيما في سياق تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية التي تمثل رافداً أساسياً من روافد تعزيز التقارب والتوافق بين البلدين.

و أشاد الطرفان عالياً، بالطابع المتميز لهذه العلاقات المتجذرة في تاريخ البلدين، والتي تحظى بعناية خاصة من لدن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و نظيره، الرئيس دنيس ساسو نغيسو.

كما تم التأكيد بصفة خاصة، على الالتزام المشترك لقائدي البلدين تجاه القارة الإفريقية، وعلى حرصهما الدائم على المساهمة بكل فعلية وفعالية في حشد الدعم اللازم لمعالجة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب الافريقية في مختلف المجالات، وعلى شتى الأصعدة.

شرف الدين عبد النور