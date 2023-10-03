عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

إستقبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس الاثنين، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، الذي يقوم بزيارة الى الجزائر.

و أشار أرياس عقب استقباله من طرف الوزير عطاف، إلى أن الجزائر بلد “نشط” في مجال نزع السلاح حيث قال، ” لقد عملنا لمدة 26 عاما من أجل تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المعلن عنها في العالم, ونكمل هذه المهمة العظيمة هذا العام. لقد تم تدمير 70 ألف طن من أخطر السموم في العالم تحت إشراف المنظمة, وذلك بفضل دعم الدول الأعضاء البالغ عددها 193, بما في ذلك الجزائر, وهي دولة نشطة و إيجابية في مجال نزع السلاح”.

و أشار المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضا إلى أنه أتيحت له الفرصة للتحدث مع الوزير عطاف بطريقة “منفتحة وودية للغاية”، مشيرا في هذا الصدد إلى تقارب وجهات النظر بشأن ضرورة العمل سويا لضمان السلام والأمن في العالم.

وفي الأخير، أعرب فرناندو أرياس عن أمله في أن تستمر الجزائر في القيام بدور “إيجابي” في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “لمواجهة التحديات الكبيرة التي تقف أمامنا”، يضيف ذات المتحدث.

شرف الدين عبد النور

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