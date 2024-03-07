عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، شو دونيو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر.

و جدّد عطاف، بهذه المناسبة، أحر تهانيه لشو دونيو، بمناسبة إعادة انتخابه على رأس المنظمة، مشيداً بالثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى الدول الأعضاء، وبالخصوص لدى الجزائر، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

كما شكل اللقاء، فرصة لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأغذية والزراعة، وسبل تعزيزها وتوسيعها أكثر في المستقبل، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار شراكات أوسع، لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون جنوب-جنوب.

رمزي أحمد توميات

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