عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، غيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ONUDI/UNIDO، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر، من 22 إلى 25 جوان الجاري.

وشكّل هذا اللّقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، سانحة لاستعراض سبل وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة في مجال التنمية الصناعية، وتبادل الآراء حول الدور المتجدد للمنظمة في ترقية التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا على المستوى الدولي.

شرف الدين عبد النور