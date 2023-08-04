عطاف يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية

4 أغسطس، 2023

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،  أحمد عطاف، اليوم،بتكليف من رئيس الجمهورية، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، باباغانا كينجيبي، الذي حلَّ بالجزائر ظهيرة اليوم.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، بهذه المناسبة، تسلم الوزير أحمد عطاف من ضيفه رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل نظيره النيجيري، بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

واضاف البيان ان هذه الزيارة تندرج  في إطار تبادل الآراء والتشاور حول تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر، حيث جدد الوزير أحمد عطاف التعبير عن موقف الجزائر الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي في هذا البلد الشقيق والجار والداعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر. وفي سبيل ذلك، شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية والسلمية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً وخطورةً على النيجر وعلى المنطقة برمتها.

ش.ن

4 أغسطس، 2023

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