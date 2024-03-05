عطاف يستعرض للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أولويات الجزائر الرئيسية تجاه القضية الفلسطينية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بجدّة، في إطار مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مُحادثات ثنائية مع الأمين العام للمُنظمة، حسين إبراهيم طه.

و تناول اللقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، تطورات حرب الإبادة المُتواصلة بقطاع غزة، وبحث سبل تكثيف البلدان الإسلامية لمساعيها وضغوطاتها من أجل وقف العدوان الاسرائيلي.

كما استعرض عطاف، بهذه المناسبة، الأولويات الرئيسية التي تركز عليها الجزائر حالياً في مجلس الأمن الأممي، لا سيما ضمان إقرار فوري ومستدام لوقف اطلاق النار ، توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، التمكين لجهود الاغاثة الانسانية بقطاع غزة، وكذا تحصين حل الدولتين من خلال التعجيل بملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

شرف الدين عبد النور

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