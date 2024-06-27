عطاف يحلّ بوارسو البولندية في زيارة رسمية

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية، بوارسو، عاصمة جمهورية بولندا، في زيارة رسمية، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وتأتي هذه الزيارة، حسب ذات المصدر، تجسيداً للرغبة المشتركة التي تحذو الطرفين في تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين الجزائر وبولندا في مختلف أبعادها ومضامينها، وكذا تكثيف الحوار السياسي حول المسائل والقضايا التي تقع في صلب اهتمامات وأولويات البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

و ينتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف، جلسة عمل مع نظيره البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، كما سيكون له لقاء مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في هذا، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور