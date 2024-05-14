عطاف يحلّ بعاصمة سلطنة عمان مسقط

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، بعاصمة سلطنة عمان، مسقط، حاملاً رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، إلى السلطان هيثم بن طارق.

وتندرج هذه الزيارة، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، في إطار التواصل والتنسيق بين قائدي البلدين، تجسيداً لما يحذوهما من إرادة مشتركة وطموح متبادل، لإضفاء حركية جديدة على علاقات الأخوة بين الجزائر وسلطنة عمان، وما يجمع بينهما من رصيد تاريخي متميز، ومن روابط تفاهم وتعاون سمتها التوافق السياسي البناء والشراكة الاقتصادية النافعة.

شرف الدين عبد النور