عطاف يحلّ بروما لتمثيل رئيس الجمهورية في أشغال القمة الإيطالية-الافريقية

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية اليوم، بروما، لتمثيل رئيس الجمهورية في أشغال القمة الإيطالية-الافريقية التي ستنعقد يوم الغد.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أشغال ستعرف هذه القمة مناقشة عديد المواضيع التي تطرح تحديات مشتركة لكل من افريقيا وأوروبا، على شاكلة التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والأمن الطاقوي. كما ينتظر أن يتم إطلاق خطة جديدة للتعاون بين الدول الافريقية وجمهورية إيطاليا، بعنوان “خطة ماتي من أجل افريقيا”، والتي ستحمل برنامجاً من الاستثمارات والشراكات التي تتعلق خصوصا بقطاع الطاقة.

وتهدف مشاركة الجزائر في هذه القمة للتأكيد على ضرورة إدراج احتياجات وتطلعات الدول الافريقية في صلب اهتمامات الشراكة الافريقية-الايطالية، وكذا اقتراح مشاريع ملموسة من شأنها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفضاءين الساحل الصحراوي والأورومتوسطي. وينتظر أن يقدم الوزير أحمد عطاف مداخلة في الجلسة المتعلقة بالأمن الطاقوي، لإبراز وجهة نظر الجزائر وجهودها كشريك موثوق يساهم بكل فعلية وفعالية في معالجة التحديات والإشكاليات المطروحة في هذا السياق، حسب ذات البيان.

ش.ن

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