عطاف يحلّ بالعاصمة الغانية أكرا

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم، بأكرا، عاصمة جمهورية غانا، بتكليف من رئيس الجمهورية، للمُشاركة في أشغال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المرتقبة يومي 18 و19 جويلية الجاري.

وسيتبع هذا الاجتماع الوزاري، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، بانعقاد القمة التنسيقية السادسة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الجهوية، وهي القمة المبرمج التئامها يوم 21 جويلية الجاري.

وينصبّ جدول أعمال الدورة الوزارية، حسب ذات المصدر، حول مُناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية التي ترتبط بالتسير الداخلي للاتحاد الافريقي، إلى جانب المسائل المرتبطة بالشراكات التي أقامتها المنظمة القارية مع مختلف الفاعليين الدوليين، وكذا عضويتها في مجموعة العشرين، فضلاً عن مواصلة تفعيل آليات العمل الافريقي المشترك والتحضير للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين القاري والدولي.

كما يُنتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة.

شرف الدين عبد النور