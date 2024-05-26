عطاف يحلّ بالعاصمة البلجيكية بروكسل بتكليف من رئيس الجمهورية

حلّ اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في اجتماع وزاري عربي – أوروبي حول القضية الفلسطينية.

و تأتي مُشاركة الجزائر في هذا الاجتماع، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن، وبحكم مساعيها وجهودها الرامية إلى نصرة القضية الفلسطينية، لاسيما من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المُتواصل على غزة، وكذا من أجل الدفع بملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين، بمنظمة الأمم المتحدة.

شرف الدين عبد النور