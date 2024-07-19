عطاف يجري عدة لقاءات ثنائية مع مجموعة من وزراء خارجية الدول الافريقية

عطاف يجري عدة لقاءات ثنائية مع مجموعة من وزراء خارجية الدول الافريقية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة الغانية أكرا، على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من اجتماع الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، لقاءات ثنائية مع مجموعة من وزراء خارجية الدول الافريقية حسب ما أفاد بيان لو ارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وسمح لقاء أحمد عطاف مع نظيره الجنوب افريقي، رونالد لامولا، بمناقشة أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي واجراء تشاور معمق حول كبريات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين القاري والدولي، فضلا عن استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وبحث سبل الرقي بها الى مستويات أرحب في أفق الاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى.

كما تبادل الوزير الرؤى والتحاليل مع وزير خارجية نيجيريا، السيد يوسف ميتاما توغار، حول تطورات الأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي وتدارس معه عدد من الملفات الثنائية التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانب آخر، يضيف البيان، بحث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع نظيره الاثيوبي، السيد تاي أتسكيسيلاسي، سبل توطيد التعاون الثنائي وناقش معه المستجدات الراهنة على الصعيدين الاقليمي والقاري.

كما أقاد البيان ان المحادثات بين عطاف ونظيره السيراليوني، تيموثي موسى كابا، فقد خصصت لاستعراض التنسيق البيني على مستوى مجلس الأمن في اطار مجموعة الدول الثلاث المنتخبة عن القارة الافريقية “A3”.

ولدى لقائه مع وزير خارجية زيمبابوي، فريديريك شافا، ناقش الوزير آفاق توطيد التعاون الثنائي بين البلدين من خلال الحرص على التحضير الأمثل لعقد اجتماع اللجنة المشتركة، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل المطروحة على الصعيد الافريقي، يضيف البيان.

ومع وزير خارجية جمهورية الكونغو، جون كلود قاكوسو ، بحث رئيس الدبلوماسية الجزائرية السبل الكفيلة بمواصلة التنسيق البيني الوثيق في سياق الاستحقاقات المرتقبة على مستوى الاتحاد الافريقي.

كما استعرض الوزير مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيدة تيريز كاييكوامبا وانغر ، مستجدات الاوضاع في منطقتي انتماء البلدين وناقش معها آفاق توطيد التعاون الثنائي، يختم البيان.

ش.ن