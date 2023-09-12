عطاف يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبيّ، محمد يونس المنفي، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن عطاف جدد للمنفي التعازي الخالصة باسم الجزائر حكومة وشعبا على إثر الفيضانات المدمرة التي مسّت ليبيا الشقيقة مؤكدا بأنّ الجزائر تتقاسم مع ليبيا آلامها وأحزانها على إثر هذه الفاجعة.

كما عبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن استعداد الجزائر التام لمدّ الأشقاء في ليبيا بكافة أشكال الدّعم بغية المساهمة في التخفيف من وطأة هذا المصاب الجلل

وأكد وزير الشؤون الخارجية أن الرئيس تبون يتابع عن كثب وببالغ الاهتمام تداعيات هذه الكارثة الطبيعية وما خلفته من مآسي وأسدى تعليماته للسلطات الجزائرية المختصة للقيام فوراً بإرسال المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة.

ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، محمد يونس المنفي، عن عميق شكره وامتنانه للجزائر على هذه الهبة التضامنية، التي ليست بالغريبة على الجزائر وقيادتها التي طالما وقفت إلى جانب الشعب الليبي في كل الظروف والأوقات ترسيخاً لما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من عرى متينة وأواصر وثيقة للأخوة والتكاتف والتعاون وحسن الجوار

ليديا كبيش

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