عطاف يجتمع بأكرا الغانية مع رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي

إجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة الغانية أكرا، مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد.

وسمح الاجتماع، حسب ما أفاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية، بتبادل الرؤى والتحاليل حول مستجدات الاوضاع ببؤر الأزمات والنزاعات وغيرها من تهديدات السلم والأمن بالقارة الإفريقية، مثلما شكّل كذلك فرصة لاجراء نقاش مستفيض حول كبريات القضايا والمسائل المرتبطة بالتحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والتنموية المطروحة على الصعيد القاري.

كما بحث الطرفان عددا من المواضيع التي تتعلق بالاستحقاقات المرتقبة داخليا على مستوى الاتحاد الافريقي، وخارجيا بين الاتحاد الافريقي وشركائه الدوليين.

شرف الدين عبد النور