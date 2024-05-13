عطاف يتوجّه إلى العاصمة البحرينية المنامة

يتوجّه، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، ليترأس وفد الجزائر، في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المنتظر الخميس المقبل.

و أكد عطاف، على أهمية قمة البحرين، باعتبارها أبرز وأهم استحقاق إقليمي، في ظل الظرف بالغ الحساسية والتأزم والخطورة بالنسبة للأمة العربية بصفة عامة، وبالنسبة للقضية الفلسطينية، على وجه الخصوص والتحديد، حيث تواجه اليوم-يضيف الوزير- أصعب وأعسر وأخطر مرحلة في تاريخها، في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على المشروع الوطني اللصيق بها.

شرف الدين عبد النور