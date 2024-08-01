عطاف يتلقّى مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني هذا فحواها

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من قبل وزير الخارجية بالإنابة في إيران، علي باقري كني.

وخُصّصت هذه المكالمة، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية، لاستعراض تطورات القضية الفلسطينية في سياق السياسة الاسرائيلية لتصعيد وإذكاء الحروب على أكثر من جبهة ووجهة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن تبعات العملية الإرهابية التي اقترفها الكيان الصهيوني في طهران والتي راح ضحيتها المرحوم اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

واتفق الوزيران، بهذا الخصوص، على ضرورة تكثيف جهود الدول العربية والإسلامية، على مستوى مختلف الهيئات والمنظمات الدولية لحمل الكيان الصهيوني على وقف عدوانه الغاشم والمتواصل دون هوادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذا وضع حد لمحاولاته المتكررة توسيع رقعة الصراع وإدخال المنطقة في أتون حروب ستكون لها عواقب كارثية.

شرف الدين عبد النور