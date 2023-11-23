عطاف يتلقّى مكالمات هاتفية من نظيريه التونسي و الموريتاني و يلتقي نظيره الليبي بغينيا الاستوائية

عطاف يتلقّى مكالمات هاتفية من نظيريه التونسي و الموريتاني و يلتقي نظيره الليبي بغينيا الاستوائية

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بغينيا الاستوائية، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مجموعة العشرة الافريقية حول إصلاح مجلس الأمن، مكالمات هاتفية من نظيره التونسي، نبيل عمار، وكذا من نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، كما التقى عطاف كذلك الوزير الليبي المكلف بالشؤون الخارجية، الطاهر الباعور، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و خُصّصت هذه الاتصالات التي تندرج في إطار تقاليد التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب ذات المصدر، لتبادل الآراء حول الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المقرر عقده آخر هذا الشهر ببرشلونة، مملكة اسبانيا.

وبهذا الخصوص، أكدت المحادثات على تجانس مواقف الدول الشقيقة بخصوص هذا الاجتماع الذي ينعقد في سياق تواصل الاعتداء الاسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالخصوص في قطاع غزة المحاصر، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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