عطاف يتلقّى اتصالا هاتفيا من نظيره البرتغالي

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره من جمهورية البرتغال، جواو كرافينيو، حيث تطرق الطرفان بهذه المناسبة إلى مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية وكذا بمستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية.

في هذا الإطار، وعلى الصعيد الثنائي، تركزت المباحثات حول متابعة تنفيذ النتائج الهامة التي أفضت إليها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى البرتغال شهر ماي المنصرم. كما تم الاتفاق على عقد الدورة السادسة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى بالجزائر مطلع العام المقبل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، فقد شدّد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لضمان الوقف الفوري للتصعيد والتكفل السريع بالأزمة الإنسانية التي خلفها العدوان الصهيوني في قطاع غزة، ومن ثم العمل على إحياء عملية السلام لمعالجة جذور النزاع وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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