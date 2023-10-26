عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره من سلطنة عمان

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالاً هاتفيا من نظيره من سلطنة عمان ، بدر البورسعيدي، حيث استعرض الطرفان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

في هذا الإطار، يضيف البيان، تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل وضع حد للعدوان الصهيوني ووقف قصفه العشوائي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليها، ورفض تهجير السكان وإغاثتهم دون قيود أو شروط.

كما شدّد الطرفان على حتمية معالجة الأسباب الجذرية للصراع برمته، عبر إحياء مسار السلام لضمان حل عادل ودائم يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. عرض أقل، يختم البيان.

ش.ن

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