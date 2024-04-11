عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره السعودي

11 أبريل، 2024

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنّ الوزيرين تبادلا، بهذه المناسبة، التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك وبحثا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة وبقطاع غزة على وجه الخصوص في خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من نصف عام.

في هذا الاطار، يضيف البيان، شكلت المكالمة الهاتفية فرصة لتبادل وجهات النظر والتنسيق بشأن الاستحقاقات الوشيكة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الجهود الدبلوماسية المبذولة لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

ش.ن

11 أبريل، 2024

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