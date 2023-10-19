عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني

19 أكتوبر، 2023

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حيث تباحث الطرفان مستجدات القضية الفلسطينية في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الطرفان أكّدا على ضرورة تحرك الهيئات الدولية بصفة استعجالية لوقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.

كما شددا على حتمية معالجة جذور الصراع برمته عبر إطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، يضيف البيان.

ش.ن

19 أكتوبر، 2023

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