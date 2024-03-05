عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيرته الرومانية

5 مارس، 2024
عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيرته الرومانية

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية، من وزيرة الشؤون الخارجية الرومانية، لومينيتا تيودور أودوبيسكو.

و سمحت المحادثة، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، باستعراض واقع العلاقات بين الجزائر ورومانيا، حيث أعرب الطرفان، بهذه المناسبة، عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تجسيد أنشطة التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة، لاسيما في مجال تعزيز القدرات وتكوين الموارد البشرية.

كما تبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في منطقة الساحل الصحراوي.

 

 

شرف الدين عبد النور

5 مارس، 2024

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