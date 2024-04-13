عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية رواندا

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية رواندا، فانسنت بيروتا.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنّ هذه المكالمة شكّلت فرصة لمواصلة المشاورات السياسية التي تمت مؤخراً بين الوزيرين بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وثمن الوزير بيروتا مشاركة الجزائر في مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لمجازر الإبادة الجماعية التي تعرضت لها بلاده سنة 1994، منوّهاً برسالة التضامن التي بعث بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره الرواندي، بول كاغامي، بهذه المناسبة. كما تطرق الطرفان إلى الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، يضيف البيان.

ش.ن