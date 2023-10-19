عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية

و تركّزت المحادثات حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، حيث أطلع وزير الدولة البريطاني، الوزير أحمد عطاف على الجهود التي تبذلها بلاده لخفض وتيرة التصعيد والسماح بفتح ممرات إنسانية.

ومن جانبه، وفضلاً عن التأكيد على ضرورة التحرك المستعجل لوقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني، شدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على حتمية إحياء المسار السياسي لمعالجة جوهر الصراع برمّته وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.