عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية

19 أكتوبر، 2023
عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اللورد طارق أحمد.

و تركّزت المحادثات حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، حيث أطلع وزير الدولة البريطاني، الوزير أحمد عطاف على الجهود التي تبذلها بلاده لخفض وتيرة التصعيد والسماح بفتح ممرات إنسانية.
ومن جانبه، وفضلاً عن التأكيد على ضرورة التحرك المستعجل لوقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني، شدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على حتمية إحياء المسار السياسي لمعالجة جوهر الصراع برمّته وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ومن جانب آخر، شكّل هذا الاتصال فرصة لاستعراض الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقدها منتصف شهر نوفمبر، وكذا تبادل وجهات النظر حول التطورات في منطقة الساحل الصحراوي، وبالخصوص أزمتي مالي والنيجر، يضيف المصدر ذاته.
شرف الدين عبد النور
19 أكتوبر، 2023

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