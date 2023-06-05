عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته السلوفينية

5 يونيو، 2023

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيرته السلوفينية، تانيا فويان، استعرض خلاله الطرفان سبل تقوية علاقات التعاون والحوار السياسي بين الجزائر وسلوفينيا، يفيد بيان للخارجية.

في هذا الإطار، أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا قرار السلطات العليا في بلادها افتتاح سفارة بالجزائر، في خطوة تهدف أساسا إلى تعزيز التقارب السياسي بين البلدين واستكشاف الآفاق الواعدة للشراكة الاقتصادية بينهما.

ومن جانب آخر، تطرق الوزيران إلى الانتخابات المزمع عقدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد السادس من جوان، لتحديد الأعضاء الجدد لمجلس الأمن، حيث جددا التعبير عن تبادل الدعم لترشيحي البلدين لعضوية هذه الهيئة الأممية خلال الفترة 2024-2025. كما أعربا عن تطلعهما للعمل معا داخل مجلس الأمن وتعزيز التنسيق لتثمين وتكريس ما يجمع البلدين من التزام مشترك بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، يضيف البيان.

ش.ن

5 يونيو، 2023

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