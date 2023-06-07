عطاف يتلقى اتصالاً هاتفياً من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

7 يونيو، 2023

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الطرفين استعرضا بهذه المناسبة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في دولة ليبيا الشقيقة على ضوء الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل نهائي للأزمة يضمن تكريس إرادة الشعب الليبي في إنهاء الانقسام وطي صفحة الخلافات.

في هذا الإطار، يضيف البيان، جدد أحمد عطاف التعبير عن دعم الجزائر المتواصل للمساعي التي بادرت بها الأمم المتحدة بغية مساندة الفاعليين الليبيين نحو بلورة التوافقات الضرورية التي من شأنها تمهيد الأرضية القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

وختم البيان أن الطرفين اتّفقا على مواصلة المشاورات خلال الزيارة التي سيقوم بها الممثل الخاص للأمين العام إلى الجزائر قريبا، بدعوة من رئيس الدبلوماسية الجزائرية.

ش.ن

7 يونيو، 2023

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