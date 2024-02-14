عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية أنتوني بلينكن

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، إتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن.

و تندرج هذه المحادثة حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، في إطار المشاورات المنتظمة التي اتفق الوزيران على الحفاظ عليها بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وتركّزت المناقشات بشكل خاص حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وعلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن، بهدف تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

شرف الدين عبد النور

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