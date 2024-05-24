عطاف يترأس بداكار جلسة عمل ثنائية مع نظيرته السنغالية

ترأّس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بداكار، مناصفة مع نظيرته السنغالية، ياسين فال، جلسة عمل ثنائية.

وجاء ذلك، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، في إطار زيارة العمل، التي يقوم بها إلى جمهورية السنغال، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية

و خُصّصت هذه الجلسة، للتشاور والتنسيق حول عديد المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وآفاق توسيعها لتشمل مجالات جديدة ذات النفع المتبادل، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع على الصعيد القاري، في أفق الاستحقاقات المقبلة على مستوى الاتحاد الأفريقي African Union .

من جانب آخر، وبدعوة من نظيرته السنغالية، ياسين فال، قام الوزير أحمد عطاف، بزيارة متحف الحضارات الأفريقية بداكار، حيث طاف بمختلف أجنحته، أين قُدِّمت له شروحات حول أهم مكوناته، فضلاً عن الرسائل القيمة التي يمثلها عن حضارة وتاريخ الشعوب والدول الافريقية.

شرف الدين عبد النور