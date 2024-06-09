عطاف يتحادث مع نظيره من جمهورية الكونغو

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، اليوم، محادثات ثنائية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والكونغوليين بالخارج بجمهورية الكونغو، جون كلود قاكوسو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، في إطار المشاركة في الدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الافريقي المعنية باصلاح مجلس الأمن، المقررة يوم غد الإثنين.

و سمح اللقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، بالتنسيق حول النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري للجنة العشرة، مثلما شكّل فرصة لاستعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

شرف الدين عبد النور