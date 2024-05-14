عطاف يتحادث مع عدد من نظرائه بالمنامة

عطاف يتحادث مع عدد من نظرائه بالمنامة

أجرى وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على هامش مشاركته، في أشغال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة 33، لمجلس جامعة الدول العربية، بالعاصمة البحرينية، المنامة، محادثات ثنائية، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي.

و ناقش الطرفان، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، مواضيع ذات الصلة بالعلاقات الجزائرية-الأردنية، فضلاً عن التنسيق البيني بخصوص التحضير لقمة المنامة.

كما اجتمع الوزير أحمد عطاف، مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، في لقاء تشاوري، تم تخصيصه لتبادل التحاليل والرؤى حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين العربي والإفريقي، بحكم الأدوار المنوطة بالبلدين في هذين الفضاءين.

وفي الختام، التقى عطاف، مع نظيره اليمني، محسن الزنداني، حيث استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وآفاق توفير وحشد الدعم اللازم لها عبر مجلس الأمن الأممي.

شرف الدين عبد النور