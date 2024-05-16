عطاف يتحادث بالمنامة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، في أشغال القمة العربية، بالمنامة البحرينية، محادثات ثنائية، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي.

و تطرّق الطرفان خلال محادثاتهما، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، إلى عديد الملفات المتعلقة بعلاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر ولبنان، وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تستجيب لتطلعات الشعبين.

شرف الدين عبد النور