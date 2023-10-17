عطاف يتباحث مع نظيره الموريتاني القضايا المشتركة بين البلدين

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، وذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا الذي تستضيفه الجزائر،

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنه الطرفان أعربا خلال هذا اللقاء، عن ارتياحهما الكبير للحركية التي تعرفها علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

كما استعرض الطرفان الاستحقاقات الثنائية المقبلة على مختلف الأصعدة. كما تناولا مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، لا سيما التطورات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية من جراء العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، إلى جانب الأوضاع الهشة في منطقة الساحل الصحراوي في خضم التحديات التي تفرضها الأزمات السياسية والأمنية في هذا الفضاء، يضيف بيان الخارجية.

ش.ن

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