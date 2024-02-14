عطاف يتباحث مع نظيره البورندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

14 فبراير، 2024

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، محادثات ثنائية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية بجمهورية بورندي، Albert Shingiro.

و استعرض الطرفان حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، واقع العلاقات بين البلدين، وبحثا سبل تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، كما أكدا على أهمية تبادل الدعم وتنسيق المواقف بمختلف المحافل الدولية والإقليمية.

شرف الدين عبد النور

14 فبراير، 2024

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